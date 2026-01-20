На Ставрополье адаптировали 715 объектов для людей с инвалидностью

В Ставропольском крае в рамках программы «Доступная среда» обустроили беспрепятственный доступ на 715 из 828 приоритетных объектов, потратив на эти цели 57 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Помимо создания удобств, программа предусматривает реабилитацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование осуществлялось в том числе из регионального бюджета. За выполнением мер поддержки по поручению губернатора Владимира Владимирова наблюдает краевое министерство социальной защиты.

По информации ведомства, для учреждений закупили свыше 170 единиц современного реабилитационного оборудования. Около 100 сотрудников этих учреждений получили образование по основным направлениям деятельности.

«Продолжим плановую работу по повышению доступности объектов и услуг, развитию системы комплексной реабилитации и содействию активному включению людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь»,— подчеркнула министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Валентина Любашенко