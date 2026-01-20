Мэр Новороссийска потребовал наказать виновных в длительных отключениях света

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко потребовал привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших длительное отключение электричества в станице Раевской, Борисовке и других населенных пунктах. По его словам, жители были без электроэнергии более суток, тогда как на аппаратном совещании докладывали лишь о кратковременных перебоях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Есть адреса, где люди без света остаются уже более суток, и вы ничего не делаете», — заявил Андрей Кравченко. Глава города потребовал от вице-мэров незамедлительно проверить ситуацию на местах и представить доклад об ответственных и мерах воздействия.

Мэр отметил, что некоторые жители одновременно остались без газа, и поручил проверить эту проблему. Он подчеркнул, что даже при отключении электроэнергии в одном доме сотрудники администрации и энергоснабжающих организаций должны действовать максимально оперативно.

«Однозначно сегодня самое жесткое наказание получат все ответственные, которые халатно подошли к вопросу, чтобы больше таких случаев не повторялось», — заявил господин Кравченко.

Согласно данным МЦУ Новороссийска, перебои с электроснабжением начались 18 января в 23:30 из-за возгорания на трансформаторной подстанции в станице Раевской. После восстановления произошел повторный сбой, затронувший около 14 улиц и 200 домов. В Борисовке 20 января авария произошла на подстанции «Северо-Западная».

Для восстановления подачи электроэнергии в Раевской, Борисовке и Натухаевской задействованы бригады «Юго-Западных электрических сетей», дизель-генераторы и специализированная техника.

Алина Зорина