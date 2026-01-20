В Кабардино-Балкарии число предпринимателей выросло на 8,3%

В Кабардино-Балкарии к началу 2026 года зарегистрированы 24,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, среди зарегистрированных субъектов 5,9 тыс. составляют юридические лица, 18,5 тыс. — индивидуальные предприниматели. В статусе самозанятых работают 94,9 тыс. человек. Из них 90,8 тыс. — физические лица, 4,1 тыс. — индивидуальные предприниматели. Количество самозанятых за год увеличилось на 16,4%.

«В 2026 году поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники получают финансовую, информационно-консультационную и образовательную помощь»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко