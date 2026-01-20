Адыгея сохранила объем производства сыров на уровне 32 тысяч т

Адыгея произвела более 32 тыс. т сыров и сырных продуктов в 2025 году, сохранив показатели на уровне 2024 года. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 января.

«По году мы очень сильно развили бренд адыгейского сыра, мягких сыров. Мы сыров и сырных продуктов произвели более 32 тыс. т. И мы дальше наращиваем мощности, строятся новые заводы»,— заявил глава региона.

Ранее республика планировала увеличить выпуск сыра в 2025 году на 5% — до 34 тыс. т. В 2024 году Адыгея нарастила производство сыров на 14,2%, до 32,1 тыс. т. Выпуск адыгейского сыра тогда вырос на 9,9% и достиг 7,8 тыс. т.

Алина Зорина