В 2025 году турпоток в Адыгею вырос на 160%

Туристический поток в Адыгею по итогам 2025 года увеличился на 160%, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, такая динамика является второй по стране, а развитие туризма закреплено в числе ключевых приоритетов региональной стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея

Основной приток туристов формируется за счет соседних Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. При этом господин Кумпилов выразил ожидание, что по мере восстановления транспортной логистики география туристических поездок расширится и на более удаленные регионы России.

В 2024 году власти Адыгеи заявляли цель удвоить туристический поток до 1 млн человек к 2028 году; в настоящее время республика ежегодно принимает не менее 500 тыс. туристов. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме глава региона также подтверждал планы приступить к реализации проекта строительства аэропорта в Майкопе после выхода проекта всесезонного экокурорта «Лагонаки» на высокую стадию готовности.

Вячеслав Рыжков