Семья студентки Казанского ГАУ Аматы Деникаевой занималась растениеводством в Краснодарском крае. Для достижения высоких урожаев фермеры активно использовали пестициды и минеральные удобрения. Почва деградировала, и хозяйство потеряло 700 гектаров урожая.

Студентка Казанского ГАУ Амата Деникаева

Фото: из личного архива

Амата решила найти способ восстанавливать загрязненные земли без агрессивной химии и разработала концепцию биопрепаратов на основе микробных консорциумов.

Идея в том, чтобы подбирать сообщества бактерий и грибов под конкретный тип загрязнения и тип почвы. Одни штаммы разлагают остатки пестицидов, другие связывают тяжелые металлы и переводят их в форму, недоступную для растений. Третьи стимулируют рост культур. Вместе они работают как единая система.

Амата Деникаева учится на третьем курсе Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана» Казанского ГАУ. Ее проект «Почвенные стражи: микробная терапия» участвует в конкурсе «Студенческий стартап». Научный руководитель — кандидат биологических наук, ассистент кафедры технологии животноводства, кормления и зоогигиены Данис Миникаев.

Планируется работа с загрязнителями, которые чаще всего встречаются на российских полях и труднее всего разлагаются. Первая группа — фосфорорганические соединения, которые входят в состав многих инсектицидов, триазиновые гербициды и глифосат. Вторая — тяжелые металлы: кадмий, свинец, цинк. Главное отличие от существующих биопрепаратов — точечный подход. Результат проекта — это создание универсального продукта для всех случаев. Отбор штаммов должен происходить по трем критериям: способность разлагать конкретный загрязнитель, совместимость микроорганизмов между собой и выживаемость в реальных полевых условиях. Это позволит прогнозировать эффективность препарата для разных регионов и типов почв.

Проект находится на исследовательском этапе: в сотрудничестве с привлеченными учеными-микробиологами идет лабораторный подбор штаммов и создание первичных микробных консорциумов. Команда не дает преждевременных гарантий: сначала нужны экспериментальные данные, затем — внедрение.

Казанский ГАУ предоставил доступ к лабораторному оборудованию, помощь кафедр микробиологии и агрохимии, грантовую поддержку в рамках программы «Студенческий стартап». На эти средства провели первые лабораторные работы. Для полевых испытаний, регистрации препарата и запуска опытного производства требуется от трех до пяти миллионов рублей.

Ближайшие цели на три года: завершить полевые испытания в Татарстане и соседних регионах, зарегистрировать первую коммерческую версию препарата, заключить контракты с несколькими сельхозпредприятиями на апробацию продукции.

Амата считает, что технологию можно масштабировать. Деградация почв — общероссийская и мировая проблема. Модель адаптивного консорциума позволяет тиражировать не сам продукт, а технологию подбора штаммов под нужды конкретного региона или даже отдельного хозяйства. Это открывает возможности для работы в регионах с интенсивным земледелием — на Кубани, в Черноземье, а в перспективе — в странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

