В пригороде Новороссийска могут наблюдаться перебои с электричеством

В Раевской и Натухаевской под Новороссийском увеличилось потребление электроэнергии, что стало причиной превышения разрешенной мощности в распределительной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западных электросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ЮЗЭС, превышение допустимой мощности потребления энергоснабжения может привести к локальным нарушениям и пониженному напряжению в сети. В станицах 19 и 20 января были зафиксированы аварийные отключения электричества, согласно информации Муниципального центра управления Новороссийска.

Для обеспечения стабильной подачи электричества в Натухаевской установили передвижные резервные источники электроснабжения на трансформаторных подстанциях. В Раевской, как заявили в ЮЗЭС, специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления подачи электричества.

София Моисеенко