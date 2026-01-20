В Краснодаре с начала года произошло 59 пожаров

С 1 января 2026 года на территории Краснодара произошло 59 возгораний, в том числе по причине нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В связи с многочисленными возгораниями сотрудники управления гражданской защиты Краснодара предупреждают местных жителей и гостей о необходимости строгого соблюдения мер пожарной безопасности в период холодной погоды. Для того чтобы избежать возможных возгораний, гражданам, живущим в частных домах с печью, рекомендуют не оставлять топящуюся печь без присмотра и не доверять контроль за ней ребенку, регулярно проверять исправность печи, очищать дымоход и печь от сажи раз в три месяца, не разжигать легковоспламеняющимися жидкостями, также рекомендуется использовать предтопочный лист из металла размером 50 на 70 см.

В случае пожара следует немедленно звонить в пожарную охрану по телефону мобильной связи любого оператора сотовой сети на номер «101», со стационарного телефона — на номер «01» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

«Если ликвидировать очаг горения своими силами нет возможности, немедленно покиньте помещение. Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг пожара», — говорится в сообщении администрации.

Алина Зорина