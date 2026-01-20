Бастрыкин потребовал доклад о травмах детей в лагере Анапы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования двух уголовных дел по фактам травмирования детей в оздоровительном лагере Анапы в июне 2025 года. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Поводом для вмешательства главы ведомства стало обращение в приемную Александра Бастрыкина в соцсетях. Авторы жалобы выразили несогласие с процессом установления обстоятельств инцидентов с несовершеннолетними.

В июне прошлого года на танцевальной площадке детского лагеря одиннадцатилетний мальчик столкнулся с другим ребенком и получил травмы. Причиной происшествия якобы стало ненадлежащее исполнение обязанностей вожатыми. Пострадавшему потребовалось продолжительное лечение.

В том же месяце девятилетний ребенок упал со спортивного оборудования, оставшись без присмотра взрослых. Он был госпитализирован.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило два уголовных дела. Однако сейчас, как пишут пользователи, никто не привлечен к ответственности.

Господин Бастрыкин дал поручение руководителю краевого управления Андрею Маслову представить отчет о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Никита Бесстужев