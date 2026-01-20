На Дону продажи и торговля лидируют среди вакансий для подростков

Сфера продаж и обслуживания клиентов стала лидером по количеству вакансий для подростков в Ростовской области — работодатели предложили более 50 тыс. позиций в данном направлении. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, на втором месте розничная торговля с 21 тыс. предложений. Тройку лидеров замыкает транспортно-логистическая отрасль — 20 тыс. вакансий. В пятерку также вошли домашний и обслуживающий персонал (19,5 тыс. позиций) и рабочие специальности (16,8 тыс.).

Аналитики выявили наиболее востребованные качества молодых кандидатов. Среди личностных характеристик работодатели ценят ответственность, пунктуальность и внимательность. Из профессиональных умений требуются навыки оформления заказов, ориентирования на местности и поиска информации в сети.

«Компании проявляют повышенный интерес к соискателям с опытом стажировок или участия в школьных проектах. Такая практика демонстрирует готовность к самостоятельной деятельности и дисциплинированность»,— говорится в сообщении.

Молодежь предпочитает вакансии, не требующие высшего образования и предполагающие гибридный формат занятости. Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние 14-16 лет могут трудиться не только на каникулах, но и в учебное время. При совмещении с учебой рабочая неделя не должна превышать 12 часов для сотрудников младше 16 лет.

«Работа в юном возрасте это не только способ заработать, но и важный шаг к финансовой грамотности, самостоятельности и профессиональному самоопределению. Работодатели это понимают и все чаще создают для подростков комфортные и безопасные условия найма»,— отметила Марина Качанова, директор филиала hh.ru в ЮФО, СКФО и ЦФО.

Валентина Любашенко