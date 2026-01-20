Застройщики Ростова заработали 112,2 млрд рублей за год

Выручка застройщиков Ростова-на-Дону в 2025 году выросла на 23% до 112,2 млрд руб., что сделало донскую столицу одним из лидеров роста на первичном рынке жилья России. Об этом сообщает издание «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

По информации аналитиков, девелоперы города реализовали 16,9 тыс. квартир — на 16,5% больше показателя предыдущего года. Резкий рост объясняется повышенным спросом в конце года из-за изменений в программе семейной ипотеки и ожиданий ее возможного ужесточения.

По объему выручки Ростов обогнали только Нижний Новгород (рост 49,2%), Пермь (27,9%) и Омск (25,6%). В то же время крупные региональные центры показали отрицательную динамику: в Санкт-Петербурге доходы девелоперов снизились на 2,2%, в Краснодаре — на 5,9%, в Красноярске — на 8,6%. Наиболее существенное падение зафиксировали Екатеринбург (-9,8%) и Самара (-7,8%).

«В масштабах страны 2025 год стал рекордным для отрасли. Общая выручка российских застройщиков превысила 5,57 трлн руб., а количество проданных квартир достигло 584 тыс. — исторического максимума первичного рынка. Декабрьский пик в 84 тыс. сделок показал, что покупатели активно использовали благоприятные условия покупки несмотря на рыночную неопределенность»,— поясняют аналитики.

Валентина Любашенко