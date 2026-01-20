Застройщики Ростова заработали 112,2 млрд рублей за год
Выручка застройщиков Ростова-на-Дону в 2025 году выросла на 23% до 112,2 млрд руб., что сделало донскую столицу одним из лидеров роста на первичном рынке жилья России. Об этом сообщает издание «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации аналитиков, девелоперы города реализовали 16,9 тыс. квартир — на 16,5% больше показателя предыдущего года. Резкий рост объясняется повышенным спросом в конце года из-за изменений в программе семейной ипотеки и ожиданий ее возможного ужесточения.
По объему выручки Ростов обогнали только Нижний Новгород (рост 49,2%), Пермь (27,9%) и Омск (25,6%). В то же время крупные региональные центры показали отрицательную динамику: в Санкт-Петербурге доходы девелоперов снизились на 2,2%, в Краснодаре — на 5,9%, в Красноярске — на 8,6%. Наиболее существенное падение зафиксировали Екатеринбург (-9,8%) и Самара (-7,8%).
«В масштабах страны 2025 год стал рекордным для отрасли. Общая выручка российских застройщиков превысила 5,57 трлн руб., а количество проданных квартир достигло 584 тыс. — исторического максимума первичного рынка. Декабрьский пик в 84 тыс. сделок показал, что покупатели активно использовали благоприятные условия покупки несмотря на рыночную неопределенность»,— поясняют аналитики.