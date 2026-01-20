Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о травмировании детей в Анапе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовных дел о травмировании детей в оздоровительном лагере Анапы. Об этом сообщает информационный центр СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ИЦ СК, в соцсети «ВКонтакте» в комментариях приемной Александра Бастрыкина пользователи разместили обращение, где выразили несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования детей в анапском лагере. Инцидент произошел в июне прошлого года, когда на танцевальной площадке 11-летний мальчик столкнулся с другим ребенком и получил травмы. Согласно информации СК, пострадавшему потребовалось длительное лечение.

В том же месяце в оздоровительном лагере пострадал и другой ребенок. Информационный центр Следственного комитета сообщает, что 9-летний мальчик остался без присмотра взрослых и упал со спортивного оборудования. Ребенка госпитализировали.

«До настоящего времени никто к ответственности не привлечен»,— подчеркнули в информационном центре ведомства.

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил два уголовных дела по факту травмирования детей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения ведомства Андрею Маслову предоставить доклад о проведенном комплексе следственных действий. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

София Моисеенко