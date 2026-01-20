На правой полосе М-4 «Дон» задержали находящегося в розыске мужчину

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который, как оказалось, находился в федеральном розыске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и шел по правой полосе трассы на 992-м километре. Сотрудники заметили гражданина с шаткой походкой и признаками опьянения во время патрулирования. При личном досмотре в его кармане нашли пустую бутылку от спиртного. Объяснить, куда и зачем он направляется, мужчина не смог.

Проверка показала, что задержанный находится в федеральном розыске по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Разыскиваемого доставили в отдел МВД «Красносулинский» для дальнейшего разбирательства.

Константин Соловьев