В филиале T2 в Краснодаре назначили нового директора
Алексей Казаков назначен на должность директора краснодарского филиала компании T2. В зону его ответственности войдет стратегическое управление бизнесом в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Фото: пресс-служба Т2
В новой должности Алексей Казаков сконцентрируется на укреплении позиций T2 на региональном рынке, увеличении базы абонентов, взаимодействии с властями, развитии сетевой инфраструктуры, а также корпоративной культуры и ценностей компании, говорится в сообщении.
Также в зону ответственности директора войдет поддержание качества связи и сервиса для абонентов на Кубани и в Адыгее.
Алексей Казаков окончил Московский технический университет связи и информатики по специализации «Сети связи и системы коммутации». Обладает большим опытом работы в телекоммуникационной сфере — отраслевой стаж составляет более 25 лет. В T2 работает с 2019 года — начинал как руководитель обособленного подразделения в Сочи. С 2024 года занимал пост замдиректора краснодарского филиала Т2 по операционной работе.