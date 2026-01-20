Суд объединил взаимные претензии по восстановлению «Дома с ангелами»

Арбитражный суд Ростовской области объединил в единое производство два взаимных иска по реставрации Доходного дома наследников В.Р. Максимова («Дома с ангелами») на ул. Московской, 72 в Ростове-на-Дону. Решение принято из-за того, что доказательная база сторон строится вокруг одних и тех же документов, доводов и обстоятельств. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Судебный процесс о будущем памятника архитектуры теперь будет проходить в рамках единого дела. Суд предоставил сторонам время для подготовки доказательной базы до 18 февраля 2026 года.

Подрядчику необходимо представить документы об устранении недочетов в проекте, аргументированные ответы на претензии заказчика по поводу отсутствующих бумаг, неисполненной госэкспертизы, оплата которой была заложена в стоимость контракта.

Заказчику следует подготовить обоснованные ответы на претензии истца, копии переписки, в которой на протяжении срока взаимодействия сторон предъявлялись мотивированные замечания и отсылки на доработку эскизов, чертежей и предпроектной документации. Кроме того, к заседанию привлекут региональный «Фонд объектов культурного наследия».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что конфликт перешел в судебную плоскость после расторжения контракта в ноябре 2025 года. Заказчик обвинил подрядчика в нарушении сроков и потребовал взыскать 11,2 млн руб. неустойки. Реставраторы оспорили односторонний отказ города от договора и требуют его восстановления.

Валентина Любашенко