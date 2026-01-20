Ученые СКФУ выяснили, куда и как мигрируют жители РФ

Ученые Северо-Кавказского федерального университета создают цифровой атлас миграции в рамках гранта Российского научного фонда. Проект объединит открытые базы данных ЕМИСС, Росстата и переписей населения, чтобы оценивать миграционную привлекательность регионов и городов. Иван Соловьев, доктор географических наук и профессор СКФУ, руководит разработкой. Атлас должна помочь местным властям вырабатывать меры по удержанию населения, сообщает пресс-служба университета.

Города России теряют жителей из-за миграции: в половине крупных городов фиксируют отрицательный прирост, даже среди 16 городов-миллионников прибыль наблюдают только в 9. Жители уезжают в дешевые пригороды, где строят новые кварталы, — это превращает горожан в мигрантов статистически. В агломерациях вроде Кавминводской, Краснодарской и Ставропольской прирост в спутниках достигает 9–11%. Северо-Кавказские столицы страдают от оттока: Грозный теряет 5,07%, Владикавказ — 5,47%, Майкоп — 7,67%, Нальчик — 2,4%, Черкесск — 1,85%.

Иван Соловьев подчеркивает: миграция сочетает выталкивание и притяжение. Ученые ввели типологию городов-доноров и реципиентов по радиусу потоков, оценили недвижимость, экономику, портрет жителей и городскую среду. Интегральные индексы ранжируют территории. Проект классифицирует города на четыре типа — от роста до убыли. В перспективе подключат ЦИАН, «Авито», СПАРК, Яндекс.Карты и OpenStreetMap для данных о жилье, бизнесе и транспорте.

Лидеры привлекательности — пригороды Москвы и Петербурга, Калужская и Калининградская области, Тюмень, ХМАО, Ненецкий АО, Краснодарский край и Якутия с их ресурсами и инвестициями. Региональные центры вроде Кирова (+10,47%), Йошкар-Олы (+8,79%) и Калининграда (+6,48%) растут за счет внутренней миграции из сел. Промышленные ветераны тают: Невинномысск — минус 3,41%, Волгодонск — 3,14%, Набережные Челны — 3,04%. Курорты Юга тоже в минусе: Сочи — 0,43%, Кисловодск — 1,7%.

Новый инструмент завершат в 2026-м. Соловьев обещает: атлас поможет экономистам, демографам и урбанистам. Власти получат базу для развития инфраструктуры и повышения комфортности городов.

Станислав Маслаков