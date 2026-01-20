Суд обязал власти Дагестана рассмотреть аренду участков площадью 870 га

Арбитражный суд Дагестана признал незаконным бездействие администрации села Филя Магарамкентского района и обязал рассмотреть заявления КФХ «Дары Дербента» об аренде земельных участков общей площадью более 870 га. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фермерское хозяйство обратилось в суд с требованием признать незаконным бездействие администрации сельского поселения село Филя Магарамкентского района. Спор возник из-за того, что власти не рассмотрели заявления от 1 апреля 2025 года о предоставлении в аренду без торгов четырех земельных участков на пять лет.

Общая площадь запрашиваемых территорий составляет более 8,7 млн кв. м. Участки находятся в собственности сельского поселения село Филя в Магарамкентском районе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КФХ «Дары Дербента» зарегистрировано в 2025 году в Дербенте. Основной вид деятельности предприятия — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Учредители — Агамет Гюльметов и Рамиля Муслимова.

По закону администрация должна была в течение 10 дней направить уведомление о возврате документов или в 20-дневный срок дать мотивированный ответ на обращения КФХ. Однако чиновники не соблюли установленные сроки.

Суд установил, что бездействием администрация фактически уклонилась от предоставления муниципальной услуги. Это лишило фермерское хозяйство возможности своевременно отреагировать на решения властей, в том числе подать повторные заявления с дополнительными документами.

По решению суда администрация села Филя должна в течение 10 дней с момента вступления постановления в силу рассмотреть заявления КФХ «Дары Дербента» о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов.

Тат Гаспарян