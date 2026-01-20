На Дону в январе выявили более 170 нарушений при уборке снега
В Ростовской области административная инспекция выявила более 170 нарушений правил зимней уборки со стороны управляющих компаний и владельцев коммерческих объектов в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
За нарушения правил уборки предусмотрены штрафы согласно статье 5.1 областного закона об административных правонарушениях: до 5 тыс. руб. для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 100 тыс. руб. для организаций.
Неочищенный снег и наледь становятся причиной травм людей и препятствуют движению пешеходов и транспорта. Своевременная уборка прилегающих участков является обязанностью собственников и арендаторов объектов, отмечают в сообщении.