В Кисловодске достроили новый корпус городской больницы

Ставропольский край завершил ключевой проект развития здравоохранения: в Кисловодске ввели в эксплуатацию новый корпус городской больницы на улице Кутузова, 127, сообщает пресс-служба регионального минстроя. Работы выполнили полностью, здание с площадью свыше 9 тыс. кв. м теперь принимает пациентов — с 25 декабря 2025 года там прошли плановую госпитализацию более 50 человек. Министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров подтвердил завершение строительства, а сейчас идет подготовка к полному открытию, которое ожидают к концу января 2026 года.

Фото: пресс-служба минстроя СК

Губернатор Владимир Владимиров объявил о финальной стадии работ в своем Telegram-канале, подчеркнув, что первых посетителей примут в начале 2026 года. Корпус построили по госпрограмме РФ «Развитие здравоохранения» с финансированием из федерального и краевого бюджетов — проект решили проблему нехватки профильных коек и операционных в курортном городе. Раньше пациентов с сложными случаями отправляли в другие города Кавказских Минеральных Вод, теперь вся помощь доступна на месте.

В здании открыли 10 современных операционных по направлениям травматологии, офтальмологии, гнойной хирургии, оториноларингологии, урологии и кардиологии. Установили отделения общей реанимации и интенсивной терапии с 24 койками: 6 кардиологических, 6 неврологических и 12 общего профиля, плюс блок ангиографической операционной и приемное покое с тамбуром для скорой помощи. Новое оборудование позволит проводить ежегодно свыше 10 тыс. исследований, включая МРТ, цифровую рентгенографию и ангиографию — все по полису ОМС.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что старое здание больницы 1988 года давно требовало ремонта, а проект реализовали благодаря поддержке спикера Совфеда Валентины Матвиенко и губернатора. В 2025 году край ввел еще два медобъекта в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»: поликлиники в Михайловске (на 700 посещений в смену) и Арзгире (на 323 посещения). За пять лет по нацпроекту «Здравоохранение» построили 62 объекта, отремонтировали свыше 350 учреждений.

Корпус уже работает в штатном режиме, решает дефицит высокотехнологичной помощи для 120 тыс. жителей и туристов города. Полная мощность обеспечит тысячи операций ежегодно, укрепив медбазу Ставрополья.

Станислав Маслаков