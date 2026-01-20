На Дону в декабре 2025 года выдали 36 тысяч кредитных карт

В Ростовской области в декабре 2025 года банки выдали жителям региона около 36 тыс. кредитных карт. В декабре 2024 года этот показатель оценивался в 34,7 тыс. (+3,7%). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Все российские банки выдали 1,23 млн кредитных карт в декабре 2025 года, что на 5% меньше аналогичного периода предыдущего года, когда было выпущено 1,29 млн карт. По сравнению с ноябрем 2025 года количество новых кредиток незначительно увеличилось на 1,6% — месяцем ранее банки выдали 1,21 млн карт.

Лидерами по эмиссии новых кредитных вместе с Ростовской областью стали Республика Крым (22,4%), Ленинградской области (6,4%), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (4,4%) и Пермском крае (2,6%).

Константин Соловьев