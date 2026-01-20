Врач из исправительного учреждения Адыгеи подозревается в служебном подлоге

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело против начальника медицинской части исправительного учреждения. Женщина подозревается в служебном подлоге по ч. 1 ст. 292 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по материалам общенадзорной проверки прокуратуры. По данным следствия, с мая по декабрь 2024 года подозреваемая знала о нарушении врачами функциональной диагностики условий трудового договора и их невыходе на работу в установленные часы.

Несмотря на это, фигурантка намеренно вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени. В результате незаконных действий врачам произвели необоснованные выплаты денежного довольствия.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и условия, которые способствовали совершению преступления.

Никита Бесстужев