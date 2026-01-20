Губернатор Ставрополья прокомментировал операцию ФСБ по предотвращению теракта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал операцию ФСБ по предотвращению теракта, в результате которой был ликвидирован житель Кисловодска. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Операция проведена быстро и эффективно, без угроз для мирных жителей. Профессионализм и точность наших защитников безопасности – залог того, что планы врага всегда будут сорваны»,— написал господин Владимиров.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», личность мужчины была установлена в ходе расследования подготовки террористического акта в отношении военнослужащих российской армии, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе. При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

В результате операции пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия обнаружили пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством.

Константин Соловьев