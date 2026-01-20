Росприроднадзор требует с дагестанской компании 917 млн рублей за загрязнение почв

Арбитражный суд Республики Дагестан перенес на 19 января 2026 года разбирательство по иску Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Районное благоустройство». Ведомство требует взыскать с компании 917,5 млн руб. за ущерб почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, компания, которая занимается сбором отходов в Кизилюртовском районе Дагестана, разместила мусор без разрешения на земельном участке в селе Гельбах Кизилюртовского района, примерно 300 м. по направлению на юго-восток от «Кольцевой» на ФАД «Кавказ». Третьей стороной в деле выступает администрация Кизилюртовского района.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Районное благоустройство» зарегистрировано в 2010 году в Дагестане. Основной вид деятельности предприятия — сбор отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Гусейн Камалудинов. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Судья отложил заседание для дополнительного изучения обстоятельств дела. До следующего слушания стороны должны представить дополнительные документы.

Истцу необходимо подготовить возражения на отзыв ответчика и раскрыть все доказательства своих требований. Ответчику и третьему лицу следует представить обоснованный отзыв на иск, документы об исполнении решения Кизилюртовского районного суда, включая проект рекультивации земель, а при несогласии с суммой — альтернативный расчет.

Очередное заседание назначено на 17 февраля 2026 года.

Тат Гаспарян