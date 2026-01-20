В Ростове-на-Дону 24 гостевых дома включили в федеральный реестр

В Ростове-на-Дону 24 гостевых дома успешно прошли процедуру самооценки и вошли в федеральный реестр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Ростовской области с 3 октября действует областной закон об эксперименте с гостевыми домами. Документ обязывает владельцев пройти самооценку и внести объекты в единый федеральный реестр классификации туристической индустрии. Эксперимент направлен на выведение гостевых домов из «серой зоны», создание прозрачных правил работы и защиту туристов от некачественного сервиса.

Так, с 1 января 2026 года владельцам гостевых домов запретили предоставлять услуги без регистрации в реестре. Кроме того, им запрещено размещать рекламу объекта без указания идентификационного номера и ссылки на запись в реестре.

Власти считают, что нововведение обеспечит возможность бронирования легального и доступного жилья, повысит доверие туристов к рынку размещения и будет способствовать развитию туризма в регионе.

Константин Соловьев