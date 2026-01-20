Дагестан лидирует по количеству криптоферм на Северном Кавказе

Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост количества обнаруженных майнинговых ферм в России на 44%. С помощью собственной платформы EnergyTool компания выявила в прошлом году более 196 тыс. случаев майнинга. На Северный Кавказ приходится 4% от общего количества найденных в стране ферм, сообщает МТС в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Больше всего криптоферм на Северном Кавказе обнаружено в Дагестане — 47%. На втором месте по количеству выявленных установок находится Ставрополье — 28%. На третьем — Северная Осетия с 10%. Далее следуют КБР, Чечня, Ингушетия. Меньше всего ферм зафиксировано в КЧР — 2,5%.

При этом Северный Кавказ по итогам 2024 года не попал в число субъектов с наибольшим количеством майнеров. Республика Дагестан занимает 14-е место по количеству обнаруженных ферм в стране, Ставропольский край — 22-е.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учёта электроэнергии и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счётчиков и масштабные неучтённые нагрузки, такие как майнинг-фермы.

Тат Гаспарян