«Роза Хутор» укрепляет партнерство с Турцией

Представители крупнейших туристических ассоциаций Турции изучили возможности круглогодичного отдыха на горном курорте.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

«Роза Хутор» принял представителей Ассоциации делового содружества России и Турции (TRIAD) и Ассоциации туристических операторов Турции (TRSAD). Гости познакомились с возможностями круглогодичного отдыха и инфраструктурой горного курорта, оценили качество сервиса и соответствие отелей международным стандартам, обсудили перспективы сотрудничества, определили планы по привлечению в Сочи турецких гостей.

— «Роза Хутор» активно участвует в стратегическом развитии отрасли путешествий, выполняя задачу Президента России по троекратному росту экспорта туристических услуг. Визит турецкой делегации на курорт — важный шаг к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и расширению туристических связей между нашими государствами. Уверены, что «Роза Хутор» обладает значительным потенциалом для привлечения гостей из Турции, - отметил заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму «Роза Хутор» Василий Афанасьев.

«Роза Хутор» уже доказал привлекательность для зарубежных гостей. С начала 2025 года благодаря прямым рейсам и упрощенному визовому режиму курорт принял более 11000 туристов из стран Персидского залива. Арабских гостей привлекают мягкий климат, разнообразные развлечения, гастрономия и развитая инфраструктура, включая сертифицированные по стандарту Muslim friendly отели.

Для развития туризма в регионе Евразии «Роза Хутор» инициировала создание Евразийского Альянса Горных Курортов (ЕАГК). В него, помимо российского комплекса, входят казахские Шымбулак и Ой-Карагай, узбекский Амирсой, азербайджанский Шахдаг. В 2026 году ЕАГК объявил акцию «Сезон без границ. Один ски-пасс: 5 курортов, 4 страны, 218 км трасс»: владельцы сезонного ски-пасса одного из курортов альянса могут получить бесплатный ски-пасс сроком до пяти дней на каждом из других комплексов. Инициатива стала практическим шагом в развитии идеи Межгосударственного горного туристического маршрута и создания в горах Евразии единого пространства для путешествий.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"

https://rosakhutor.ru/