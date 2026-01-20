В 2025 году в Петербурге почти 50 раз приостанавливали работу компаний-нарушителей

В Санкт-Петербурге в 2025 году суды вынесли 47 постановлений о приостановке деятельности юрлиц по делам об административных правонарушениях. В 2024 году таких решений было 52, в 2023-м — 22, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные, предоставленные руководителем объединенной пресс-службы судов города Дарьей Лебедевой.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние три года число административных материалов, по которым в качестве санкции может применяться приостановка деятельности юрлица, возросло: в 2023 году в суды поступило 37 таких протоколов, к концу 2025 года — 77. Количество и общий размер штрафов по таким делам в сравнении с 2023 годом увеличилось в два раза — 30 штрафов на 0,9 млн рублей против 15 штрафов на 0,45 млн рублей соответственно.

Как отмечается в публикации, в основном протоколы, которые могут привести к приостановке деятельности, поступают в суды от Роспотребнадзора. Реже такие материалы могут составлять и другие ведомства.

Среди резонансных случаев 2025 года — выявление туберкулеза у сотрудника детского лагеря «Военмех», приведшее к приостановке деятельности ООО «Горздрав» на 60 суток по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия) и приостановка деятельности ООО «Аурум плюс» на 12 суток по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) после случаев кишечной инфекции у студентов колледжа «Звездный».

Артемий Чулков