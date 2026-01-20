В Северной Осетии снова проверяют сообщения о минировании школ

В Северной Осетии вновь поступают сообщения о минировании зданий образовательных учреждений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В последнее время такие звонки поступают все чаще. Каждый раз информация тщательно проверяется», — написал глава региона.

Здания в настоящее время проверяются представителями специальных служб и правоохранительных органов.

«Друзья, прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации, которую публикую на своих каналах», — подытожил Сергей Меняйло.

«Ъ-Кавказ» накануне писал, что правоохранители проверяли сообщения о минировании учреждений в РСО-Алания.

Константин Соловьев