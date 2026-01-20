Урожай Удмуртии в 2025 году вырос на 15,2%

По предварительным данным Удмуртстата, в 2025 году в регионе собрали 805,4 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Тогда сбор составил 691,9 тыс. т.

Урожайность в 2025 году составила 27,1 ц. с одного га убранной площади. Год к году этот показатель увеличился на 4,9 ц.

В сообщении отмечается, что почти на 30% выросли сборы льноволокна - до 9,6 ц. волокна с одного га. Всего собрали 5,3 тыс. т льноволокна (+34% к прошлому году). Также было собрано 317,9 тыс. т картофеля и 89,1 тыс. т овощей — эти показатели сократились на 2,4% и 1,4% соответственно из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно данным Удмуртстата, сельхозпредприятия региона ориентированы на выращивание зерновых и зернобобовых, технических и кормовых культур. На них приходится около 80% общей посевной площади.

Напомним, общая посевная площадь в Удмуртии составила 875,9 тыс. га. Лидерами по сбору сельскохозяйственных культур стали Можгинский, Алнашский и Сарапульский районы, лидером по производству — Воткинский район.

Владислав Галичанин