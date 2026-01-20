В Ставропольском крае зафиксирован рост внебольничной пневмонии

На Ставрополье после новогодних праздников выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический сезон в регионе сейчас в самом разгаре. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения края Ольга Листова на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным специалистов, чаще всего болеют подростки старше 15 лет и взрослые. Зарегистрированы случаи госпитализации — пациентов направляют в стационары при осложненном течении заболевания. В медучреждениях проводится лабораторная диагностика и выявляются различные типы гриппа.

«Мы констатируем увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ после новогодних каникул. Есть факты госпитализации, но все необходимые лекарственные препараты в медорганизациях имеются в достаточном количестве»,— отметила Ольга Листова.

Особого внимания требует внебольничная пневмония. За прошлую неделю число таких случаев увеличилось, хотя по сравнению с прошлым годом больных меньше. Часто пациенты поступают в больницы уже в запущенном состоянии из-за позднего обращения за медпомощью.

Наибольший процент заболевших составляют люди старше 65 лет. Эта возрастная группа чаще переносит болезнь в тяжелой форме и требует стационарного лечения.

Валентина Любашенко