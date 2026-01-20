«Россети Тюмень» за год обеспечили электроэнергией более 60 станций сотовой связи в Тюменской области

В 2025 году «Россети Тюмень» присоединили к электросетям 61 базовую станцию сотовой связи в Тюменской области. Проведенные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителей сел и деревень 15 муниципальных округов высокоскоростным мобильным интернетом по технологии 4G.



Для организации бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования компания выдала 700 кВт мощности от 43 энергообъектов. В рамках техприсоединения энергетики построили 24 новых участка воздушных ЛЭП общей протяженностью более 1700 метров. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета, которые передают данные дистанционно.

Техприсоединение к электросетям – один из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»