В 2025 году в Казани зафиксировано заметное снижение числа запусков новых проектов в строительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани сократился запуск новых проектов в стройке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2025 году в Казани сократился запуск новых проектов в стройке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Помимо Казани в число городов с заметным сокращением проектов вошли Новосибирск и Ростов-на-Дону.

В целом в 2025 году в крупных городах России в продажу вышло 387 новых жилых проектов, что на 23% меньше, чем годом ранее. В 17 изученных городах количество стартовавших корпусов в новых проектах сократилось на 22% (до 609), проектное число квартир уменьшилось на 32% (до 135,6 тыс.), а суммарная проектная площадь жилья снизилась на 38% (до 6,2 млн кв. метров).

Анна Кайдалова