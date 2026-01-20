Летевший из Дубая в Казань самолет совершил вынужденную посадку в Азербайджане

Ночью самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс по маршруту Дубай — Казань, совершил вынужденную посадку в Азербайджане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдара Алиева.

По информации аэропорта, командир воздушного судна Boeing 737 запросил посадку по технической причине. Самолет приземлился в Баку в 00:04 по местному времени (23:04 мск).

Посадка прошла в штатном режиме.

Анна Кайдалова