Подрядчики завершили капитальный ремонт двух многоквартирных домов в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. В Ипатово на улице Свердлова, 39, в двухэтажном здании 1977 года постройки обновили скатную крышу, а в селе Лиман на улице Ленина, 68, в доме 1972 года ввода в эксплуатацию отремонтировали и крышу, и фундамент. Общая стоимость работ превысила 8,3 млн руб., сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Специалисты демонтировали старое кровельное покрытие, заменили изношенные стропила и обрешетку, восстановили геометрию крыши, обработали дерево огнебиозащитными составами, устроили парогидроизоляцию и вентиляционные каналы. Они установили ограждения и снегозадержатели, чтобы предотвратить обрушения снега и протечки. В доме на Ленина, 68, подрядчики дополнительно усилили фундамент: устранили трещины, стабилизировали конструкцию, что продлит срок службы всего здания на десятилетия.

Крыша первой принимает удары погоды — осадки, ветер, перепады температур до 50 градусов на Ставрополье. Фундамент же скрывает проблемы годами: его износ провоцирует перекосы стен и трещины. Ремонт фундамента обошелся дороже, но инженеры считают его выгодным — дешевле, чем латать последствия бесконечно.

Гендиректор краевого Фонда капитального ремонта Павел Корниенко, назначенный в декабре 2024 года, назвал работы управлением жизненным циклом застройки. Фонд курирует 9289 домов в крае, из них 7348 — на региональном счете; минимальный взнос — 18,17 рубля за квадратный метр без лифта. Ипатово получило статус города в 1979 году, но его фонд в основном состоит из хрущевок 1960–1970-х, спроектированных на 50 лет без современных норм сейсмостойкости и энергосбережения.

Региональная программа капремонта финансирует такие проекты из взносов жильцов и краевого бюджета. В 2025 году Ставрополье обновило тысячи конструкций, включая недавние ремонты в Ипатово на Циолковского, 18 (3,4 млн руб.) и других адресах.

Станислав Маслаков