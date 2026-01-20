В Ставрополе на соцконтракты выделят свыше 213 млн рублей в 2026 году

Власти Ставрополя увеличили финансирование программы социальных контрактов в 2026 году до 213 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Программа действительно помогает. Многие используют эту выплату как стартовый капитал для открытия своего дела. Чтобы поддержать эту тенденцию, мы выделили в этом году более 213 млн руб.»,— отметил глава города Иван Ульянченко.

По словам господина Ульянченко, в 2025 году горожане заключили более 800 контрактов на общую сумму свыше 212,5 млн руб. Из них более 560 контрактов оформили на открытие ИП или самозанятость, почти 160 — на поиск работы, 84 договора — для преодоления временных финансовых трудностей.

«Программа предназначена для одиноких граждан и семей с доходом ниже прожиточного минимума. Средства можно направить на развитие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства или поиск работы»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко