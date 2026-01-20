По делу о хищении средств маткапитала на Алтае осудят 14 членов банды

Бийский горсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении 14 жителей различных регионов РФ. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

В состав банды входили жители Москвы, Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. По версии следствия, преступники с 2022-го по 2023 годы действовали на территории Алтайского края и Московской области.

Фигуранты дела находили женщин, которые выступали в качестве матерей, якобы родивших детей, тем самым получая право на дополнительные меры господдержки. Их документы отправлялись в Москву, где другие фигуранты дела обращались в органы ЗАГС с заявлениями о том, что якобы были свидетелями рождения детей вне медицинской организации.

В дальнейшем оформлялись свидетельства о рождении на несуществующих детей. На государственные сертификаты маткапитала аферисты получали займы в кредитных кооперативах якобы на приобретение недвижимости для проживания, говорится в сообщении надзорного ведомства. Ущерб следствием оценивается на сумму более 5,4 млн руб.

Александра Стрелкова