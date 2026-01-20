Двое сотрудников аэропорта Ставрополя оштрафованы за нарушения условий труда

Южная транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда в АО «Международный аэропорт Ставрополь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала ненадлежащее проведение периодических медицинских осмотров сотрудников. Кроме того, руководство не утвердило профессиональные риски для новых должностей и не обеспечило работников средствами индивидуальной защиты. Персонал также не знакомили в установленном порядке с результатами специальной оценки условий труда.

«Руководителю организации вынесли представление, которое в настоящее время исполнено. Все выявленные нарушения устранены. Двоих сотрудников, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности в виде штрафов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко