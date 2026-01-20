88% работодателей Татарстана в 2025 году испытывали сложности с наймом

В 2025 году в Татарстане с проблемами при найме персонала столкнулись 88% компаний региона, следует из исследования hh.ru, имеющегося в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Острый дефицит кадров зафиксировали 13% работодателей, еще 31% сообщили о нехватке сотрудников сразу по нескольким направлениям. 44% компаний испытывали сложности при подборе отдельных специалистов.

Почти не ощущали кадровых проблем 9% организаций, а полностью отсутствующим дефицит назвали лишь 3% компаний.

Главным фактором, осложняющим наем, работодатели называют неконкурентный уровень заработных плат — на это указали 50% компаний. Среди других причин — завышенные требования к кандидатам (32%), непривлекательные или тяжелые условия труда (28%), слабый бренд работодателя (23%) и недостаток навыков подбора у руководителей (20%).

В сфере гостиничного бизнеса, общепита и кейтеринга о нехватке персонала сообщили 32% работодателей. В логистике дефицит отметили 27% компаний. В розничной торговле, легкой промышленности, строительстве и недвижимости этот показатель составил 22%, в добыче и переработке полезных ископаемых — 21%, в сфере услуг для бизнеса и населения — 18%, в сегменте финансовых технологий — 16%.

В IT и системной интеграции только 5% работодателей заявили о кадровом дефиците.

Ранее сообщалось, что за год в Казани количество вакансий в сфере IT сократилось на 38%.

Анна Кайдалова