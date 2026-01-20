На Дону выявили более 400 нарушений в сфере семеноводства в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили 436 нарушений законодательства в сфере семеноводства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверки показали нарушения в части требований к документообороту о сортовых и посевных качествах семян. Согласно федеральному закону «О семеноводстве», для семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для производства и воспроизводства культур, обязательно определение показателей сортовых и посевных качеств. Семена определенных родов и видов растений допускаются к обороту в России только при наличии соответствующих документов.

По результатам проверки производители семенного материала, продавцы и другие участники рынка получили предостережения.

Константин Соловьев