На Дону выявили более 400 нарушений в сфере семеноводства в 2025 году
В Ростовской области в 2025 году специалисты Россельхознадзора выявили 436 нарушений законодательства в сфере семеноводства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверки показали нарушения в части требований к документообороту о сортовых и посевных качествах семян. Согласно федеральному закону «О семеноводстве», для семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для производства и воспроизводства культур, обязательно определение показателей сортовых и посевных качеств. Семена определенных родов и видов растений допускаются к обороту в России только при наличии соответствующих документов.
По результатам проверки производители семенного материала, продавцы и другие участники рынка получили предостережения.