Из Ростовской области отправили в Турцию первые партии шрота

Первые в 2026 году экспортные партии кормов для животных отправились из Ростовской области в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 1 по 19 января в морских пунктах пропуска региона специалисты досмотрели две партии подсолнечного шрота общим весом 6,8 тыс. т. В ходе контроля грузов нарушений ветеринарного законодательства не обнаружили. Продукция, как показали исследования, соответствует требованиям импортера.

Константин Соловьев