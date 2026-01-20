Суд вернул федеральную собственность 344 гектара леса в Красноярском крае

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии лесного участка площадью 344 га у ООО «Искра». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии правоохранителей, весной 2007 года в Рыбинском районе функционировал совхоз «Искра», которому на условиях бессрочного пользования были переданы земли сельхозназначения. После реорганизации предприятия участки перешли к ФГУП «ПО ЭХЗ». В августе 2008 года весь имущественный комплекс вошел в уставный капитал АО «ПО «ЭХЗ». После регистрации права собственности, земля перешла во владение «дочки» организации ООО «Искра».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что около 30% территории «Искры» покрыты лесными насаждениями. Земли лесного фонда не могут переходить в частное владение и должны остаться в федеральной собственности, подчеркнули в прокуратуре.

Александра Стрелкова