В Пятигорске школьница на питбайке попала в ДТП с легковушкой

В Пятигорске накануне днем, 19 января, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, 54-летний водитель Kia Spektra при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с питбайком, которым управляла 14-летняя девочка. В результате ДТП школьница получила перелом ноги. Пострадавшую доставили в больницу.

По данным инспекторов, водитель автомобиля является жителем Ставрополя. За последние два года мужчину четырежды привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент происшествия водитель был трезв.

Константин Соловьев