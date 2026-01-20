В Петербурге ожидается облачная погода с небольшим снегом

Погоду в Санкт-Петербурге 20 января будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления, сжатая циклонами с востока и запада. В городе ожидается облачность и небольшой снег, местами возможны гололедные явления, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге прогнозируют -1…-3 градуса, в Ленинградской области — 0…-5 градусов. Ветер северный 1–6 м/с. Атмосферное давление снизится до 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 21 января, местами пройдет слабый снег. Ночью — -2…-4 градуса, днем — -2…-4 градуса.

Артемий Чулков