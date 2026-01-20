Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«КрасАвиа» необоснованно требовала от пассажиров регистрировать ручную кладь

Красноярская транспортная прокуратура установила, что авиакомпания «КрасАвиа» необоснованно возлагала на пассажиров обязанность регистрировать ручную кладь на стойке регистрации в аэропорту вылета и при прохождении онлайн-регистрации.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, надзорное ведомство проверило исполнение перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей после обращения пассажира.

«КрасАвиа», которая была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), уже внесла изменения в правила регистрации на рейс, отметили в транспортной прокуратуре.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все