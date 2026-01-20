«КрасАвиа» необоснованно требовала от пассажиров регистрировать ручную кладь

Красноярская транспортная прокуратура установила, что авиакомпания «КрасАвиа» необоснованно возлагала на пассажиров обязанность регистрировать ручную кладь на стойке регистрации в аэропорту вылета и при прохождении онлайн-регистрации.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, надзорное ведомство проверило исполнение перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей после обращения пассажира.

«КрасАвиа», которая была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), уже внесла изменения в правила регистрации на рейс, отметили в транспортной прокуратуре.

Михаил Кичанов