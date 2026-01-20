В Минводах СК расследует дело о нападении бездомных собак на женщину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения бездомной собаки на женщину в Минеральных Водах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Алина Зорина

По данным источников, безнадзорное животное укусило пострадавшую за ногу, женщине потребовалась медицинская помощь.

«В городе обитает большое количество агрессивных животных, однако компетентными службами контроль за их популяцией не осуществляется. Ранее глава СК уже ставил вопрос о ненадлежащем отлове бездомных собак на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении ведомства.

Правоохранители организовали процессуальную проверку, а ее материалы приобщили к уголовному делу, которое расследуется по ст. 293 УК РФ (халатность).

Константин Соловьев