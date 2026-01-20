В Ростовской области Гуково-Гундоровский водовод готовят к запуску после ремонта

На Гуково-Гундоровском водоводе, который обеспечивает ресурсом города Гуково, Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов, завершаются восстановительные работы. В настоящее время проходит заполнение магистрального водовода с обязательными испытаниями на герметичность. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Процедуры необходимы перед запуском системы водоснабжения. Подача воды в дома жителей начнется сразу после успешного завершения всех этапов. В некоторые районы водоснабжение уже восстановлено.

До полного перехода на штатный режим работы продолжается подвоз воды для населения. Как ранее писал «Ъ-Ростов», Следственный комитет организовал проверку в связи с авариями на водопроводе. Несколько дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов остаются без водоснабжения. Причиной стали повторные порывы трубопровода.

