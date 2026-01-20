Центр Ростова-на-Дону остался без электричества из-за аварии в сети
Ранним утром в Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в электросети, которое привело к частичному отключению света в центральной части города. Об этом сообщает компания «Донэнерго».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария произошла в 06:31. Без электроснабжения остались потребители в границах улиц Обороны, Станиславского, Московской, проспекта Буденновского и улицы Темерницкой. Восстановить работу сети планируется в течение 2,5 часов.
Кроме того, накануне вечером в Ростове-на-Дону, в районе 22:33, произошло технологическое нарушение, которое привело к частичному отключению потребителей в границах проспекта Стачки, улиц Петрашевского, Портовой и Загорской.