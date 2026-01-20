Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СК потребовал доклад о расследовании ранения школьника в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования подростка в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате мониторинга соцсетей правоохранители выявили публикацию, в которой сообщается, что в одном из образовательных учреждений Дербента работник школы причинил телесные повреждения несовершеннолетнему учащемуся. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку.

Константин Соловьев

