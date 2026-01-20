Иск вдовы убитого главы района Алтайского края рассмотрят в Сургуте
Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрит гражданское дело по иску вдовы убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко о компенсации морального вреда. Иск в Сургутский горсуд подан в интересах несовершеннолетней дочери убитого, сообщили в пресс-службе судов ХМАО.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Свои требования о взыскании 10 млн руб. истец мотивировала тем, что 51-летний Николай Онищенко, находясь на рабочем месте, направился на территорию внутреннего объекта муниципального образования, где был убит.
Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент с нападением на главу района Николая Онищенко произошел 4 марта. Злоумышленник, Анатолий Фенин, выстрелил в него из ружья при выходе из кафе в селе Завьялово, после чего скрылся с места преступления. При задержании стрелок попытался покончить с собой, через пять дней он умер в больнице. Сообщалось, что причиной расправы могло стать отстранение подозреваемого от должности руководителя.
Судебное заседание по делу назначено на 21 января 2026 года.