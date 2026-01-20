Жители 15 улиц Краснодара останутся без света 20 января

В Краснодаре во вторник, 20 января, с 9:00 до 17:00 будет временно ограничено электроснабжение на 15 улицах города. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение попадут дома по адресам: ул. Красная, 153, 155, 155/1, 155/2, 186, 188; ул. Калинина, 124, 128, 134/1, 134/2; ул. Рашпилевская, 150, 152; ул. Бирюзовая, 3, 3/4, 18; ул. Тимирязева, 29; ул. Тульская, 64; ул. Мичурина, 33; ул. Уральская, 71; Ейское шоссе, 1; ул. Чернышева, 27; ул. Соколова, 19, 70/1; ул. Пограничная, 11; ул. Яхонтовая, 1/1, 54; ул. Полесская, 11; ул. Одесская, 40.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Кроме того, 20 января в Краснодаре ожидаются кратковременные перебои с водоснабжением на улице Ярославской, 128. В период с 9:00 до 15:00 подача воды будет дважды приостановлена примерно на 20 минут каждый раз. Справки по водоснабжению предоставляет диспетчерская служба «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 20 января прогнозируются неблагоприятные погодные условия: туман, гололедица, шквалистый ветер и сильные ночные морозы.

Никита Бесстужев